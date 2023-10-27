В Иркутске поймали с деньгами подростка, завербованного телефонными мошенниками

Полицейские задержали в Иркутске 17-летнего юношу – он хотел через банкомат отправить деньги мошенникам, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Молодой человек, находясь на парковке одного из супермаркетов, ожидал таксиста, который привезет сумку с наличными. Затем парень должен был через банкомат отправить средства аферистам.

«Как пояснил подросток, подобную "работу" он нашел в мессенджере несколько дней назад. С ним связался куратор и потребовал предоставить фото паспорта, а также отправил подробные инструкции о предстоящей деятельности», – рассказали в ведомстве.

Также парню дали инструкции, как нужно себя вести и какие меры предосторожности соблюдать, чтобы не оказаться задержанным сотрудниками полиции, однако они не помогли.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.