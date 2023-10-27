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Военный госпиталь построят в Иркутске: землю под него передали на федеральный уровень

Муниципальный земельный участок площадью 4,5 га на территории городка ИВАТУ передадут в федеральную собственность для строительства военного госпиталя на 150 коек, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Инициатива по передаче земли принадлежит губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. При содействии мэрии данный вопрос обсуждался с Почетными гражданами областного центра, с представителями ветеранских организаций и городского сообщества. Он получил одобрение градостроительного совета Иркутска и Общественной палаты столицы Приангарья», – пояснили власти.

В новой организации участники СВО и ветераны военных действий смогут на должном уровне не только получать лечение, но и проходить реабилитацию. Возведение такого медицинского учреждения станет продолжением комплексного развития территории ИВАТУ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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