Маме ребенка в Ангарске удалось отсудить 50 тысяч рублей за укус собаки

Собака напала на 12-летнего ребенка в Ангарске и покусала – родителям мальчика удалось отсудить денежную компенсацию, рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, что в мае 2023 года школьник шел на встречу к друзьям. В какой-то момент на него напала бездомная собака и укусила за ногу.

«В защиту прав несовершеннолетнего прокурор города направил в суд исковое заявление о взыскании с администрации городского округа компенсации морального вреда, причиненного в результате нападения безнадзорного животного», – пояснили в надзорном ведомстве.

Ангарский городской суд удовлетворил требования, взыскав в пользу несовершеннолетнего компенсацию в размере 50 тысяч​ рублей.