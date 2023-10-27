Россельхозбанк и Национальный Семенной Альянс укрепляют взаимодействие в рамках поддержки отечественной селекции и генетики

Россельхозбанк заключил соглашение с Ассоциацией «Национальный Семенной Альянс», направленное на развитие отечественной селекции и семеноводства. РСХБ поделится с членами альянса экспертизой по повышению рыночной и инвестиционной привлекательности отрасли.

Ассоциация представляет собой отраслевую дискуссионную площадку, направленную на создание устойчивого взаимодействия между научными учреждениями, семеноводческими хозяйствами, производителями продукции и государственными институтами развития. РСХБ будет принимать участие в заседаниях и рабочих группах Ассоциации, отраслевых мероприятиях, а также будет делиться с членами альянса накопленной экспертной информацией.

Надежа Долматова, управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, отмечает, что селекция растений создает новые продукты и технологии, но не приносит выручку сама по себе: зарабатывать на новых сортах и гибридах селекционная организация начинает после их коммерциализации.

Добавленная стоимость будущего сорта или гибрида формируется на селекционном этапе, когда появляются ответы на потребности индустрии в технологичности, устойчивости к биотическим (болезни и вредители) и абиотическим (факторы внешний среды – засуха, заморозки) стрессам и качеству продукции переработки. При этом традиционное проектное финансирование (3 года) не покрывает временной интервал создания сорта (9-12 лет). Именно поэтому селекция растений долгое время была непривлекательна для частных инвестиций.

Сегодня ситуация начинает меняться, запущен ряд новых инструментов, создающих такие условия, в которых работу селекционера будет оплачивать рынок. Проект, который понимает выгоды и затраты и умеет их балансировать и ориентирован на будущий спрос, может быть гораздо проще обоснован для привлечения финансирования в разработку новых селекционных достижений. Россельхозбанк ставит перед собой задачу предоставить селекционерам информацию и методы, которые позволят понимать потребности клиентов и цепочки создания стоимости - за что инвесторы готовы платить в новом сорте. Это будет способствовать формированию рыночно-ориентированных целей и приоритетов в селекционной работе и повышению конкурентоспособности российских сортов и гибридов.

«Ежегодная потребность в семенах по ТОП-8 полевых культур (пшеница яровая и озимая, ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя, рапс, сахарная свекла) составляет порядка 6,1 млн тонн, при этом в стране действует около 110 организаций с семенными заводами, общей производственной мощностью 1,7 млн тонн семян в год. Очевидно, что при снижении доли зарубежных семян и наращивании локализации их производства потребуется увеличение производственных мощностей. Только за последние несколько месяцев было анонсировано 5 крупных инвестиционных проектов на сумму 7,5 млрд рублей и объемом производства семян 65 тысяч тонн семян в год. Это свидетельствует о больших перспективах и возможностях в отрасли селекции и семеноводства. Именно поэтому РСХБ присоединится к работе по развитию отечественной селекции совместно с членами альянса и планирует реализовывать проекты, направленные на повышение рыночной и инвестиционной привлекательности отрасли», - рассказала Надежда Долматова, управляющий директор Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Директор Ассоциации «Национальный семенной альянс» уверен, что данное соглашение принесет пользу не только членам ассоциации, но также будет способствовать развитию остальным участникам рынка.

«Главной целью соглашения является создание условий устойчивого функционирования отраслей агропромышленного комплекса и развития селекции и семеноводства в Российской Федерации. Уже сегодня идут обсуждения с представителями банка о практической реализации соглашения и совместных проектах, которые направленны на решение актуальных вопросов в отрасли. Национальный семенной альянс видит, какие глобальные проекты ведет Россельхозбанк, какую поддержку оказывает аграрному сектору и оценивает положительно то, что банк, являющийся ключевым кредитором АПК страны, проявил интерес к профильному отраслевому союзу», - отметил директор ассоциации «Национальный семенной альянс» Виталий Широков.

Ассоциация «Национальный Семенной Альянс» - отраслевая некоммерческая организация, которая объединяет компании, осуществляющие свою деятельность в сфере селекции, семеноводства и переработки полученной продукции. Организация консолидирует все подотрасли семеноводства и объединяет производителей семян зерновых и масличных, кукурузы, овощей и картофеля, и технических культур.