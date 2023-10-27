Бюджетникам Иркутской области решено проиндексировать зарплату в 2024 году

На какую величину, станет известно в конце 2023 года.

Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев поручил региональному министерству труда и занятости совместно с министерством финансов региона подготовить предложения по индексации окладов работников государственных учреждений в 2024 году.

– Правительством Иркутской области ежегодно проводится планомерная работа по повышению заработной платы работников бюджетной сферы региона в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации, обеспечения ежегодного роста минимального размера оплаты труда с учетом квалификации работников, индексации размеров окладов, а также проведения работы по увеличению гарантированной части заработной платы за счет пересмотра структуры фонда оплаты труда, – отметил Константин Зайцев.

Также Председатель Правительства Иркутской области поручил после детальной проработки и прохождения установленной процедуры согласования вынести вопрос индексации окладов работников учреждений бюджетной сферы региона на очередное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Иркутской области, которое состоится до конца 2023 года.