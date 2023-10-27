Депутаты ГД предлагают ограничить выдачу маткапитала на первенца матерям старше 25–30 лет

Заместитель председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») сообщила «Известиям», что ряд депутатов парламента предлагают ограничить маткапитал на первенца возрастом матери — до 25–30 лет — или сделать акцент на выплатах за второго ребенка.

Издание сообщает, что программу материнского капитала могут существенно скорректировать при ее продлении после 2026 года. Депутаты обратились с соответствующим вопросом в правительство РФ (с копией документа ознакомились «Известия»). Маткапитал начал выплачиваться как на первого, так и на второго ребенка с 2020 года, напомнили парламентарии.

В кабмине подчеркнули, что при принятии решения о программе целесообразно, в частности, комплексно пересмотреть подходы к реализации предоставления маткапитала. Правительство отметило, что важно учитывать также демографические вызовы и полученный эффект от программы.

С 1 февраля 2023 года маткапитал в России проиндексировали на 11,9%. Сейчас размер выплаты за первого и второго ребенка составляет 587 тыс. и 775,6 тыс. руб. соответственно. В 2024 году материнский капитал на первого ребёнка составит 631 тыс. руб., на второго – 834 тыс.руб.