Благодаря инвестициям РУСАЛа в Шелехове появится новая автодорога

Директор Иркутского алюминиевого завода Артём Фоминых подписал Соглашение о сотрудничестве по строительству автомобильной дороги в городе Шелехове с главой города Алексеем Тенигиным.

Создание нового объекта транспортной инфраструктуры – строительство дороги «Магистральная улица районного значения с разделительной полосой в 3 микрорайоне Шелехова», протяженностью около 1,5 км будет выполнено за счет областного и муниципальных бюджетов. Расходы по проектированию улицы принимает на себя РУСАЛ. На реализацию проекта компания инвестирует более 10 млн. рублей.

«Главная задача компании – улучшение качества жизни своих работников и жителей города. ИркАЗ заинтересован в развитии и сохранении социальной стабильности Шелехова, чтобы мы и наши дети жили в комфортных условиях», – говорит директор ИркАЗа Артём Фоминых.

РУСАЛ регулярно инвестирует в развитие территории ответственности. В 2020 году на средства компании в Шелехове построен медицинский центр помощи и спасения, в 2022 году компания частично профинансировала реконструкцию городского парка, сейчас на территории 3 микрорайона идет строительство центра спортивных единоборств, который откроет свои двери для шелеховских детей уже в 2024 году.

«РУСАЛ системно оказывает благотворительную помощь Шелехову. Это давняя традиция, которую заложил еще основатель компании Олег Дерипаска. Я благодарен заводу за ответственный подход к развитию нашей территории. ИркАЗ занимает первое место в ряду социальных партнеров города», – поделился глава города Алексей Тенигин.