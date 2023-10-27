Теперь записаться к врачу в Иркутской области можно четырьмя способами

Спектр возможных путей решения вопроса записи к врачу в Иркутской области постоянно расширяется. Как сообщили в пресс-службе правительства, сегодня получить талон можно несколькими способами:

Придя или позвонив в регистратуру С помощью специального сайта https://portal38.is-mis.ru/ При содействии операторов службы 122 Через соцсети

Как сообщил министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко, в настоящее время госпаблики (официальные страницы органов власти и подведомственных учреждений в социальных сетях) имеет большинство организаций здравоохранения региона. При этом 97 учреждений, в основном поликлиники и больницы, должны добавить на свои страницы виджеты «Запись к врачу», и более 70% от установленного числа уже это сделали.

– Нажав на значок «Запись к врачу» в социальной сети, можно сразу перейти на Госуслуги и найти специалиста, к которому необходимо попасть. Записать можно себя, своего ребенка или другого человека. Это так же быстро и безопасно как на портале. Данные никуда не передаются и хранятся на Госуслугах, - отметил Игорь Рыморенко.