SuperJob: Каждый второй иркутянин признался, что стал больше экономить за последний год

Примерно половина (48%) опрошенных жителей региона сообщили, что стали бережней относиться к своим финансовым возможностям. Чаще тратить стали только 12% опрошенных. У 27% респондентов личная финансовая стратегия за год не изменилась, показало исследование SuperJob.

– Число сторонников стратегии «больше экономить» больше среди мужчин (50% против 45% среди женщин). Горожане старше 45 лет стремятся к сокращению расходов чаще более молодых сограждан (54%). Чем выше уровень доходов, тем больше приверженцев экономии: 41% среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц, 58% — среди зарабатывающих от 80 тысяч рублей, – свидетельствуют данные исследования.

Напомним, что Иркутск занял 15 место в России по уровню зарплат. Эксперты оценили среднемесячный доход иркутян в 71 400 рублей.