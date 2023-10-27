Зарплаты в маркетинге, рекламе и PR за год выросли на 6,6% − SuperJob

Сейчас в среднем специалисты получают 110 000 руб., а максимум − 220 000 руб.

25 октября маркетологи отметили свой профессиональный праздник. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил спрос и динамику заработных плат в маркетинговой сфере.

Чаще всего маркетологов набирают компании следующих сфер деятельности (в порядке убывания количества вакансий):

• Информационные технологии, интернет, связь, телекоммуникации;

• Банки, финансы, страхование;

• Ритейл;

• Промышленность, производство;

• Услуги, ремонт, сервисное обслуживание.



Годовой прирост зарплатных предложений работодателей в сфере «Маркетинг, реклама, PR» составил 6,6%.

В лидерах по динамике заработной платы менеджеров по маркетингу в Москве в компаниях различных сфер деятельности – менеджеры по маркетингу, которые работают в ритейле: прирост средней рыночной заработной платы за год составил 10%. Сейчас в среднем такие специалисты получают 110 000 руб., а максимум − 220 000 руб.

Больше всего получают маркетологи в IT: их средняя рыночная зарплата на руки, после уплаты налогов, fix составляет максимально 270 000 руб., а в среднем 130 000 руб. (+8,3%).

В топ вакансий в индустрии в октябре на SuperJob входят заместитель управляющего гостиницы по продажам и маркетингу в Москве (от 190 000 руб.), руководитель отдела маркетинга (150 000 — 200 000 руб.) также в крупный аутсорсинговый call-центр в Москве, менеджер по маркетинговым исследованиям в Мытищи (Московская область, от 160 000 руб.), интернет-маркетолог, Фрязино, Московская область (от 150 000 руб.), маркетолог − Москва (150 000 руб.), трейд-маркетолог − от 120 000 руб., Москва; маркетолог в Москве (от 120 000 руб.), ведущего маркетолога в Санкт-Петербурге (110 000 руб.), руководителя отдела маркетинга в Иркутске (100 000 — 150 000 руб.) и аналитика-маркетолога в Москве (от 100 000 руб.).