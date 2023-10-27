"Ростех" передал первый комплект российской авионики для МС-21

«Ростех» передал заказчику первый комплект полностью российской авионики для кабины импортозамещенного лайнера МС-21. Отечественная авионика ничем не уступает иностранным аналогам, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ульяновское конструкторское бюро приборостроения (УКБП, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) разработало и наладило производство российского оборудования для создания единого информационно-управляющего поля кабины МС-21. На предприятии создан пульт, который позволяет управлять гидравлической, топливной, инерциальными, противообледенительной системами, системами пожарной защиты, кондиционирования, измерения скорости, а также другими исполнительными механизмами самолета. Кроме того, полностью отечественным стало и светотехническое оборудование внутри кабины пилота: от подсветки пола и общего освещения до светосигнальных табло.

– Проект МС-21 еще до начала СВО стал мишенью западных санкций. Несмотря на беспрецедентное давление и необходимость масштабного импортозамещения, предприятия Ростеха справляются с поставленными задачами. В частности, концерн КРЭТ заменил большое количество иностранных комплектующих для бортового радиоэлектронного оборудования и уже приступил к поставкам новейшей авионики для начала стендовых отработок, а также сборки МС-21. Подчеркну, что российский лайнер создается с использованием самых современных систем и технологий российского производства, – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

МС-21 станет первым отечественным самолетом, оснащенным интегрированным комплексом бортового оборудования, который создан на основе разработок КРЭТ.