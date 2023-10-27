РСХБ и «Сколково» запускают акселератор с призовым фондом до 5 млн рублей

Россельхозбанк при поддержке «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) объявляет о четвертом запуске акселерационной программы, направленной на поиск технологий для российского агропромышленного комплекса и финансовой отрасли. Принять участие в конкурсе могут агротех и финтех проекты, имеющие решения для внедрения в цифровые продукты и сервисы банка, а также экосистему «Своё» Призовой фонд составляет до 5 млн рублей на каждый пилотный проект.

Акселератор для стартапов от РСХБ и «Сколково» позволяет участникам развить свой агротех или финтех проект с помощью ведущих экспертов рынка, выйти на уровень профессиональной отраслевой экспертизы, привлечь инвестиции и получить успешный кейс пилотирования с лидирующим банком страны. Конкурс предоставляет возможность реализовать пилотные проекты по контракту с РСХБ, на каждый пилот банк выделяет до 5 млн рублей.

Для участия в отборе стартап должен быть зарегистрирован как действующее юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также иметь продукт или решение, уже реализованное на рынке или имеющее работающий прототип. Команде необходимо обладать нужным компетенциями для реализации пилотного проекта в банке и подтвердить техническую реализуемость пилота в срок до 6 месяцев.

Итоги акселератора будут подведены на демо-дне, где финалисты выступят перед корпоративными заказчиками и индустриальными экспертами. Выпускники программы смогут оптимизировать процессы для корпоративного бизнеса и стать впоследствии частью экосистемы «Своё» и платформы «РСХБ в Цифре», сделав банк не только своим клиентом, но и надежным бизнес-партнером, а также привлечь внимание других крупных заказчиков.

«Мы создали акселератор, чтобы объединить перспективные технологические проекты и команды, работающих над созданием цифровой инфраструктуры в АПК, в единую экосистему. Программа дает стартапам возможность реализовать свои пилотные проекты и внедрить эффективные решения в работу банка и платформ экосистемы для фермеров «Своё», а бизнес-заказчики получают инновационные решения», – прокомментировала Елена Батурова, директор центра развития финансовых Россельхозбанка.

«Акселератор для стартапа – это возможность выйти напрямую на крупного заказчика вместе с ним получить подтверждение эффективности технологии. Тем более, когда программу инициирует ведущий банк страны, использующий комплексный подход в работе с инновациями. По итогам недавно опубликованного нами рейтинга инновационности банков, в 2022 году РСХБ поднялся на 9 позиций вверх и занял четвертую строчку в списке лидеров, сохранив свои позиции и в первом полугодии 2023 года. Мы со своей стороны, привносим в программу опыт и методологию, проверенные годами работы, сотнями успешных проектов и десятками корпораций, получивших новые технологии. Такая синергия кратно повышает шансы полноценного внедрения. Без преувеличения можно сказать, что наша совместная программа открывает уникальную возможность для предпринимателей и стартапов внести значительный вклад в две ключевые отрасли рынка: АПК и Финтех», – отметил Павел Новиков, Директор по акселерации Фонда «Сколково».

За более чем 3 года работы программы около тысячи инновационных команд представили ведущим экспертам отрасли свои технологические проекты, лучшие из них уже подтвердили работу своего решения и внедрены в индустриальном масштабе. Десятки проектов находятся сегодня в промышленной эксплуатации внутри банка, многие решения представлены сервисами на платформе «Своё Фермерство», которой пользуются сотни тысяч фермерских хозяйств по всей стране.

Отбор проектов в акселератор продлится до 24 ноября, а подать заявку на участие можно на сайте программы.