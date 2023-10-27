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Аналитика Yota: сибирские города оказались самыми музыкальными

Пользователей зарубежных музыкальных сервисов поделили между собой «Яндекс Музыка» и «Звук». Суммарно за год популярные российские музыкальные стриминги нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36%. Как показал «Индекс меломана», составленный аналитиками Yota на основе абонентского трафика за январь-сентябрь 2022 и 2023 годов, больше всего музыку слушают онлайн в городах Сибири.

Куда ушли пользователи зарубежных сервисов

После ухода с российского рынка ряда зарубежных сервисов (Spotify, Deezer) и начавшихся сложностей с оплатой подписок (Apple Music, YouTube Music), многие пользователи перешли на отечественные музыкальные стриминги. Так, 65% своей аудитории в РФ и 78% российского трафика за год потерял YouTube Music, а Apple Music не досчитался 15% слушателей и 41% трафика соответственно.

Наибольший прирост за год показал «Звук»: число его пользователей увеличилось в 5,2 раза, а трафик вырос на 170%. На втором месте по динамике — «Яндекс Музыка»: аудитория сервиса увеличилась в 1,5 раза, а трафик — в 2,5 раза (+155%). В то же время показатели сервиса «VK Музыка» изменились незначительно (+0,4% пользователей и +1,4% мобильного трафика). Суммарно популярные российские музыкальные сервисы нарастили свою аудиторию на четверть, а потребление интернет-трафика на них выросло на 36% год к году, при этом «VK Музыка» и «Яндекс Музыка» по-прежнему сохраняют лидерство в отрасли с преобладающей долей рынка.

По данным Yota, основной прирост слушателей (93%) в 2023 году произошел за счет пользователей старше 25 лет. Аудитория 16-25 лет, которая наиболее активна в сервисе «VK Музыка», выросла незначительно — всего на 7%.

Две трети новых пользователей российских музыкальных сервисов — мужчины. В целом мужская аудитория в этом сегменте на 30% превышает женскую, а по объему потребляемого трафика мужчины слушают музыку больше почти на треть (32%).  По предпочтениям сервисов вкусы полов совпадают: первую строчку по популярности занимает «VK Музыка», вторую — «Яндекс Музыка», третью — «Звук», а четвертую и пятую — Apple Music и Zaycev.net соответственно.

Индекс меломана российских городов

На основе трафика стриминговых сервисов с января по сентябрь 2023 года эксперты Yota составили «Индекс меломана». Он показывает объем музыкального трафика (в гигабайтах), который приходится на одного слушателя в месяц в конкретном городе России.

Первые шесть строчек рейтинга заняли города Сибири. Лидером стал Томск с индексом 1,5. Это значит, что томич в среднем слушает аудиотреки в объеме 1,5 Гб ежемесячно. 1,5 Гб соответствует 20 часам аудио, или примерно 378 трекам. Второе место занял Омск с показателем 1,43, третье — Кемерово (1,42), четвертое — Барнаул (1,41), а пятое и шестое делят Новосибирск и Красноярск с показателем 1,39.

В топ-10 также вошли Ульяновск, Пенза, Хабаровск и Калининград. При этом Москва оказалась лишь на 26-й строчке (1,03), а Санкт-Петербург — на 15-й (1,2). Как выяснили аналитики Yota, в десятку самых популярных смартфонов, с которых абоненты слушают музыку онлайн, входят сразу девять моделей Apple (от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max) и одна модель Xiaomi — Redmi 9С NFC.

Индекс меломана российских городов (по данным Yota за январь-сентябрь 2023)

Город

Индекс меломана

Город

Индекс меломана

1

Томск

1,50

19-20

Казань

1,15

2

Омск

1,43

19-20

Нижний Новгород

1,15

3

Кемерово

1,42

21

Тольятти

1,14

4

Барнаул

1,41

22

Ярославль

1,13

5-6

Новосибирск

1,39

23

Оренбург

1,12

5-6

Красноярск

1,39

24

Тюмень

1,11

7

Ульяновск

1,33

25

Уфа

1,09

8

Пенза

1,31

26

Москва

1,03

9

Хабаровск

1,29

27-28

Ижевск

1,02

10

Калининград

1,26

27-28

Ставрополь

1,02

11

Владивосток

1,24

29-30

Ростов-на-Дону

1,01

12-13

Смоленск

1,23

29-30

Екатеринбург

1,01

12-13

Волгоград

1,23

31

Челябинск

0,99

14

Иркутск

1,21

32

Пермь

0,98

15

Санкт-Петербург

1,20

33

Воронеж

0,94

16

Рязань

1,18

34

Краснодар

0,93

17-18

Саратов

1,16

35

Махачкала

0,62

17-18

Мурманск

1,16

 

 

 
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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