Ввод жилья в Приангарье увеличился на 18%

С января по сентябрь 2023 года в Иркутской области введено более 1,1 млн кв. м. жилья, из них почти три четверти построено населением.

Жилищное строительство в Иркутской области сохраняет положительную динамику. За девять месяцев 2023 года построено 12982 квартиры, на 2511 больше, чем годом ранее, сообщает Иркускстат.

74% жилья построено населением

Введено в строй жилье общей площадью 1160,7 тыс. кв. м. Это на 18,2% больше, чем год назад. Значительный рост (на 23%) отмечен в сельской местности, на эти территории приходится больше половины (57%) общего ввода. Активно строятся дома и в городских населенных пунктах (рост на 13%).

Как и в прошлом году, высокими темпами отличается индивидуальное жилищное строительство, возросшее на 17%. Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 860,1 тыс. кв. метров, это почти три четверти (74%) введенного в регионе жилья. Организации-застройщики увеличили объем сдачи на 22%.

Иркутский, Ольхонский и Шелеховский районы – лидеры

Иркутский район стабильно лидирует среди муниципальных образований региона, как по общей площади, так и в расчете на 1000 жителей. Здесь введены в строй индивидуальные дома и многоквартирные здания общей площадью 630,5 тыс. кв. м, по 3810 квадратов в расчете на 1000 жителей, что практически в 8 раз превышает областной уровень (495 кв. м).

Второе и третье место по вводу жилья (с учетом числа жителей) занимают Ольхонский и Шелеховский районы, где сдано под ключ соответственно 999 и 800 кв. метров на 1000 населения.

За 9 месяцев 2023 года в Приангарье выполнено строительных работ на сумму 201,7 млрд рублей, сдано в эксплуатацию 7162 здания, из них 180 нежилых (промышленные, коммерческие, учебные, административные и др.).