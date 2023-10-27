Предлагаемые зарплаты в Иркутской области выросли на 6% до 52 тыс. руб.

По итогам сентября средняя предлагаемая заработная плата в Иркутской области составила 51 926 рублей, это на 6% больше по сравнению с январем 2023 года, сообщают аналитики hh.ru. При этом самые высокие зарплаты работодатели готовы платить сейчас специалистам из сферы «Добыча сырья», в среднем – 127 500 рублей.

Также одни из самых высоких зарплат предлагают в сферах «Сельское хозяйство» (123 491 руб.), «Строительство, недвижимость» (99 687 руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (93 946 руб.) и «Транспорт, логистика, перевозки» (92 132 руб.).

Кроме того, зарплаты «выше рынка» (т.е. более, чем 51 926 рублей) предлагают соискателям из направлений «Рабочий персонал», «Стратегия, инвестиции, консалтинг», «Высший и средний менеджмент», «Автомобильный бизнес», «Домашний, обслуживающий персонал», «Информационные технологии» и «Закупки».

А наиболее низкие зарплаты в Иркутской области на данный момент предлагают специалистам из профсфер «Безопасность» (33 380 рублей в среднем) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (35 359 рублей).

Ранее сообщалось, что Иркутск занял 15 место в России по уровню зарплат. При этом эксперты оценили среднемесячный доход иркутян в 71 400 рублей. Каждый второй иркутянин, как показало исследование SuperJob признался, что стал больше экономить за последний год.