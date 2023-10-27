27% сибиряков ожидают дальнейшего роста ставок по вкладам

Банк «Открытие» провел опрос* жителей СФО, посвященный их ожиданиям от динамики ставок по вкладам. Выяснилось, что 27% респондентов рассчитывают на дальнейший рост доходности по депозитам в ближайшие 3-6 месяцев. Четверть опрошенных готовы переложить ранее размещенные деньги под более высокий процент только после окончания действия своего текущего вклада.

Дальнейшего роста ставок по вкладам в ближайшие 3-6 месяцев ожидают 27% респондентов (скорее да - 19%, определенно да - 8%). Не ожидают дальнейшего роста ставок по депозитам чуть 29% (скорее нет - 21%, определенно нет - 8%). 44% затруднились с ответом на этот вопрос.

При этом 25% участников опроса заявили о готовности переразместить депозит под больший процент в связи с ростом ставок только по истечении срока действия вклада. Переложить деньги, не дожидаясь окончания договора, намерены 15%. Уже переложили сбережения под более высокую ставку 5%.

Также в ходе опроса был задан вопрос о готовности клиентов перенести свой вклад из одного банка в другой, если тот предложит им более высокий процент по вкладу. Так, 28% готовы переместить свои деньги на вклад в другом банке только в том случае, если тот ему предложит ставку на 2 или более п.п. Еще 5% готовы сделать такой перенос даже при ставке на 0,5 – 1 п.п. выше, чем условия по ныне действующему вкладу. 16% заявили о высокой лояльности к своему нынешнему банку и не готовы переносить свои средства в другой банк ни при каких условиях. 30% опрошенных при этом заявили, что у них вообще нет сбережений в данный момент.

Рост ставок по вкладам никак не повлиял на сумму банковского депозита у 81% опрошенных. Лишь 16% приняли решение об увеличении суммы средств, хранящихся на их депозитах.

*Опрос проведен 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.