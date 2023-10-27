Банк Уралсиб принял участие в агропромышленной выставке «АГРО Кузбасс»

С 24 по 26 октября 2023 года в Новокузнецке прошла Кузбасская Международная специализированная агропромышленная выставка «АГРО Кузбасс», участником которой стал Банк Уралсиб.

Выставка прошла при поддержке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, в ней приняли участие представители компаний-производителей и поставщиков из России, Китая и Республики Беларусь. Компании-участники представили новые современные решения для агропромышленного комплекса, оборудование и расходные материалы для сельскохозяйственных отраслей и перерабатывающей промышленности.

Банк Уралсиб на выставке организовал свой стенд для встреч и общения с гостями агропромышленного форума. Сотрудники банка консультировали посетителей выставки по банковским продуктам и услугам, дарили сувениры. Посетители смогли получить ответы на интересующие вопросы по программам кредитования и специальным акциям для бизнеса в Банке Уралсиб. В ходе работы форума банком были достигнуты договоренности с десятками компаний о расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании.

«Банк Уралсиб впервые принимает участие в агропромышленной выставке в Новокузнецке. Мы получили возможность рассказать ее участникам о наших услугах для предприятий агропромышленного сектора. Участие в таких мероприятиях позволяет Уралсибу получать обратную связь и оперативно реагировать на запросы и потребности бизнеса, предоставлять клиентам эффективные банковские продукты и сервисы», – отметил территориальный директор Кемеровской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Станислав Домбровский.

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.