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Свой Банк вошел в топ-100 крупнейших банков по кредитам физлиц

Свой Банк впервые представлен в рейтинге топ-100 крупнейших российских банков по размеру кредитного портфеля физлиц по версии Brobank.ru.

Сервис Brobank.ru проанализировал отчетность кредитных организаций по форме 101. На основе полученных данных был составлен рейтинг крупнейших по объему кредитов физлиц банков. Анализ охватывает все действующие кредитные организации, которые раскрывают данные о своем бизнесе.

Как отмечают эксперты сервиса, общий объем займов населения в кредитных организациях на 1 октября 2023 года составил 30,81 трлн рублей. Это на 937,88 млрд рублей больше, чем месяц тому назад. По состоянию на 1 сентября 2023 года суммарный показатель всех финансовых компаний составлял 29,87 трлн рублей. То есть положительная динамика портфеля займов физлиц за сентябрь текущего года — 3,14%.

Прирост за III квартал 2023 года заметно больше. На 1 июля портфель составлял 28,39 трлн рублей. То есть объем качественной задолженности физлиц в банках за июль-сентябрь текущего года вырос на 2,41 трлн рублей или 8,5%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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