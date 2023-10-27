Двухзначная ставка в течение всего 2024 – это практически неизбежность

Аналитики Росбанка прокомментировали повышение уровня ключевой ставки.

Банк России вновь пошел по «верхней границе» ожиданий и выбрал 15.0% годовых в качестве нового уровня ключевой ставки. Решение не выглядит сбалансированным в части изменения действующих факторов с момента последнего повышения процентной ставки, но в то же время обрамлено значимой корректировкой прогноза регулятора на 2023-24 гг., отмечает Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка:

– Во-первых, на 2023 г. повышен ориентир по инфляции (до 7.0/7.5% дек/дек), ВВП (до +2.2/2.7% г/г) и показателям кредитования (особенно населения - улучшен до +20/23% г/г). Таким образом, регулятор дает понять, что текущий экономический цикл продолжает развиваться по восходящей траектории и усиливает отклонение от доступного для экономики предложения товаров и услуг.

Во-вторых, на 2024 г. сохраняются риски избыточного бюджетного стимулирования экономики и дисбалансов при ценообразовании товаров и услуг по мере адаптации экономики к новым внешним условиям. Хотя, формально, тезис о влиянии структурного преобразования на инфляцию не был упомянут в текущем пресс-релизе, подобные риски остаются актуальными в контексте дефицита трудовых ресурсов и повышенных инфляционных ожиданий населения и производителей.

В подобных обстоятельствах регулятор решился нейтрализовать вербальный сигнал на перспективу последующих заседаний – формулировки о допустимости или целесообразности повышения ставки были исключены из пресс-релиза. Однако были сохранены ноты предостережения в прогнозе средней ключевой ставки до конца 2023 г. – там указан запас для повышения еще на 100 бп. Кроме того, на 2024 г. прогноз средней ключевой ставки был серьезно повышен – до 12.5-14.5% (11.5-12.5% ранее), таким образом, перспектива наблюдения двухзначной ставки в течение всего 2024 стала практически неизбежной.