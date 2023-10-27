ЦБ опять удивил рынок

Банк России вновь повысил ключевую ставку до 15%. Консенсус ожидал повышения, но не такого резкого. Основная мысль ЦБ не меняется: ставка останется высокой до тех пор, пока инфляция не стабилизируется.

– ЦБ вновь удивил рынок, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. – Консенсус предполагал, что ставку поднимут не так сильно: 60% респондентов ожидали 14%. Совет ЦБ обсуждал возможность повышения ставки на 100, 150 и 200 б.п., но большинство поддержало третий вариант. Риторика регулятора осталась ястребиной, но по большей части строилась вокруг среднесрочной перспективы, а не сегодняшнего заседания и решения по ставке. Основной посыл не изменился: высокая ставка остается надолго.

Сохранение высокой инфляции — главный аргумент в пользу еще одного повышения. Новый прогноз указывает на более высокие уровни инфляции и ключевой ставки в 2023–2024 гг., уверены эксперты БКС.

– Обновленный прогноз ЦБ предполагает, что по итогам в 2023 г. инфляция составит 7–7,5%, в 2024 г. — 4–4,5% вместо 6–7% и 4% соответственно, которые были озвучены в рамках сентябрьского ориентира. Для регулятора это серьезный пересмотр: обычно прежний и новый диапазоны прогноза инфляции в той или иной степени пересекаются. Кроме того, ЦБ теперь менее уверен, что ему удастся довести инфляцию до целевого уровня к концу 2024 г. При этом прогноз ЦБ допускает еще одно повышение ставки на 100 б.п. в декабре, – подчеркивают эксперты БКС Мир инвестиций.