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Магнит покупает крупнейшую продуктовую сеть Самбери на Дальнем Востоке

Магнит, вторая по обороту розничная сеть в стране, купит долю 33% в крупнейшей дальневосточной сети Самбери, сообщает РБК со ссылкой на источник. Также компания получит опцион на дальнейший выкуп оставшейся части сети в течение пяти лет. Текущая оценка Самбери — 20–25 млрд руб. Ритейлер уже заключил соответствующее соглашение с компанией Дальний Восток Невада, которой принадлежит Самбери.

Торговая сеть Магнит уже подтвердила эту информацию изданию и сообщила, что сделка будет осуществляться после того, как Федеральная антимонопольная служба даст разрешение. Закрытие сделки запланировано на лето 2024 г. 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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