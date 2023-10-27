Магнит покупает крупнейшую продуктовую сеть Самбери на Дальнем Востоке

Магнит, вторая по обороту розничная сеть в стране, купит долю 33% в крупнейшей дальневосточной сети Самбери, сообщает РБК со ссылкой на источник. Также компания получит опцион на дальнейший выкуп оставшейся части сети в течение пяти лет. Текущая оценка Самбери — 20–25 млрд руб. Ритейлер уже заключил соответствующее соглашение с компанией Дальний Восток Невада, которой принадлежит Самбери.



Торговая сеть Магнит уже подтвердила эту информацию изданию и сообщила, что сделка будет осуществляться после того, как Федеральная антимонопольная служба даст разрешение. Закрытие сделки запланировано на лето 2024 г.