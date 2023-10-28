ЦБ не исключает еще одного повышения ставки в этом году. 10 ключевых цитат Набиуллиной

Банк России по итогам заседания 27 октября повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала ужесточение денежно-кредитной политики, её перспективы в 2024 году, а также ситуацию в экономике, на валютном и кредитном рынках. SIA.RU записал десять ключевых цитат:

«В этом году цены вырастут на 7–7,5%, в следующем году под действием денежно-кредитной политики инфляция вернется к цели и составит 4–4,5%, после чего закрепится на уровне вблизи 4%», — пояснила Эльвира Набиуллина. «В годовом выражении пик инфляции, на наш взгляд, придется на весну следующего года во многом из-за эффекта базы», — добавила глава ЦБ РФ. «Ужесточение денежно-кредитной политики уже транслируется в экономику. Мы это видим по росту привлекательности сбережений и некоторому охлаждению кредитования», — сообщила Набиуллина. «Есть признаки замедления необеспеченного потребкредитования, ипотека продолжает расти высокими темпами под влиянием госпрограмм». «Бюджет на 2024–2026 гг. стал значимым фактором в решении ЦБ повысить сегодня ставку на 2 п.п.» «О том, каков будет вклад мер по обязательной продаже валютной выручки, мы сможем сказать, только когда получим более полную информацию. Но в целом, по нашему мнению, ограничительные меры могут сработать только на коротком отрезке времени, несколько ускорив влияние фундаментальных факторов». «ЦБ будет готов вновь повысить ставку, если не увидим достаточного эффекта уже принятых жестких шагов». «ЦБ РФ не исключает еще одного повышения или сохранения ключевой ставки в этом году». «Действительно, сейчас ставки у нас высокие, и следующий год по нашему прогнозу – год двузначных ставок». «ЦБ предлагает вновь поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке, но решение за правительством».