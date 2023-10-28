ЦБ не исключает еще одного повышения ставки в этом году. 10 ключевых цитат Набиуллиной

Банк России по итогам заседания 27 октября повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15% годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала ужесточение денежно-кредитной политики, её перспективы в 2024 году, а также ситуацию в экономике, на валютном и кредитном рынках. SIA.RU записал десять ключевых цитат:
- «В этом году цены вырастут на 7–7,5%, в следующем году под действием денежно-кредитной политики инфляция вернется к цели и составит 4–4,5%, после чего закрепится на уровне вблизи 4%», — пояснила Эльвира Набиуллина.
- «В годовом выражении пик инфляции, на наш взгляд, придется на весну следующего года во многом из-за эффекта базы», — добавила глава ЦБ РФ.
- «Ужесточение денежно-кредитной политики уже транслируется в экономику. Мы это видим по росту привлекательности сбережений и некоторому охлаждению кредитования», — сообщила Набиуллина.
- «Есть признаки замедления необеспеченного потребкредитования, ипотека продолжает расти высокими темпами под влиянием госпрограмм».
- «Бюджет на 2024–2026 гг. стал значимым фактором в решении ЦБ повысить сегодня ставку на 2 п.п.»
- «О том, каков будет вклад мер по обязательной продаже валютной выручки, мы сможем сказать, только когда получим более полную информацию. Но в целом, по нашему мнению, ограничительные меры могут сработать только на коротком отрезке времени, несколько ускорив влияние фундаментальных факторов».
- «ЦБ будет готов вновь повысить ставку, если не увидим достаточного эффекта уже принятых жестких шагов».
- «ЦБ РФ не исключает еще одного повышения или сохранения ключевой ставки в этом году».
- «Действительно, сейчас ставки у нас высокие, и следующий год по нашему прогнозу – год двузначных ставок».
- «ЦБ предлагает вновь поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке, но решение за правительством».