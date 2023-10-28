Житель Иркутской области трижды отправил мошенникам предоплату за несуществующее авто

Мужчина из Черемховского района Иркутской области лишился крупной суммы при попытке купить машину – он стал жертвой аферистов, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Установлено, что житель Приангарья нашел объявление с заманчивым предложением о продаже автомобиля по выгодной цене. Он связался с продавцом и начал вести переговоры о покупке. Назначив встречу для просмотра иномарки, собеседник попросил внести 30 тысяч рублей в качестве залога.

По дороге к месту встречи продавец снова потребовал перевести 100 тысяч рублей, а через некоторое время – еще 170 тысяч. 35-летний покупатель, мечтающий об иномарки, без раздумий трижды исполнил просьбы.

Прибыв к месту, покупатель не обнаружил ни машины, ни продавца, а позже исчезло и объявление в инетрнете, а торговец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.