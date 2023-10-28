Большинству жителей Иркутской области не хватает зарплаты на основные нужды

Аналитики hh.ru провели опрос среди работающих граждан в Иркутской области и выяснили, хватает ли им зарплаты, которую они сейчас получают, на основные траты. Результаты есть у SIA.RU.

Только 19% опрошенных жителей Приангарья сообщили, что им вполне хватает их текущей заработной платы на основные нужды. Еще 27% отметили, что денег на основные нужды им хватает, но с трудом.

Оставшиеся 54% опрошенных иркутян признались, что им хватает текущей заработной платы, чтобы покрывать основные траты. Наиболее остро эта проблема стоит для работников сфер «Административный персонал» и «Медицина, фармацевтика» .

20% из тех, кому не хватает или с трудом хватает денег, рассказали, что для покрытия основных нужд им недостает суммы до 15 тысяч рублей в месяц. 23% нужно еще до 20 тысяч рублей, а 50% не хватает более 20 тысяч.

Согласно данным аналитиков, людей, кому в Иркутской области не достаточно зарплаты на основные нужды, год от года становится больше.