Жители почти 50 населенных пунктов Бурятии почувствовали землетрясение

Землетрясение случилось ночью 28 октября в акватории озера Байкал: его почувствовали жители почти 50 населенных пунктов Республики Бурятия, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Самые мощные толчки в 5 баллов были в селе Гремячинск, в 4 балла – в селах Турка и Горячинск, а также поселке Кика. В 3-4 балла – в селах Сухая, Нестерово и Зырянск, 3 балла – в городе Улан-Удэ.

Удары до 3 баллов были в селах Турунтаево, Оймур, Старое Татаурово, Ильинка, поселке Таловка и других населенных пунктах.