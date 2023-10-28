Названы самые востребованные в Иркутской области профессии

Эксперты hh.ru проанализировали более 20 тысяч активных вакансий, открытых в октябре в Иркутской области, и собрали топ-20 самых востребованных специальностей, для которых работодатели разместили больше всего вакансий. Данные есть у SIA.RU.

Наибольшее количество предложений о работе в октябре открыто для водителей, на втором месте – менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами, на третьем – продавцы-консультанты либо продавцы-кассиры.

Также в топ вошли повара, разнорабочие, врачи, электромонтажники, бухгалтеры, кладовщики, операторы колл-центров, сварщики и инженеры ПТО, слесари, грузчики, упаковщики и комплектовщики, инженеры-конструкторы, уборщики и администраторы.

Самыми дефицитными специалистами из топа на сегодняшний день являются врачи. Наоборот, высокая конкуренция сложилась среди администраторов.