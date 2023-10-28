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Аналитики назвали самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Иркутской области

Специалисты hh.ru выявили самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Иркутской области, представителям которых предлагают зарплату выше, чем по рынку. Эти данные есть у SIA.RU.

Самые большие деньги в Приангарье работодатели готовы сейчас платить специалистам из сфер:

  • Добыча сырья – в среднем 127,5 тысячи рублей,
  • Сельское хозяйство – 123,5 тысячи рублей,
  • Строительство, недвижимость – 99,7 тысячи рублей,
  • Производство, сервисное обслуживание – 94 тысячи рублей,
  • Транспорт, логистика, перевозки – 92,1 тысячи рублей.

Кроме того, зарплаты выше, чем средние, предлагают рабочему персоналу, людям, занимающимся инвестициями и консалтингом, высшим и средним менеджментом, автомобильным бизнесом.

Кроме того, хорошо платить готовы домашнему, обслуживающему персоналу, а также работникам направлений «Информационные технологии» и «Закупки».

Напомним, средняя зарплата по рынку, по подсчетам hh.ru, в настоящее время составляет около 51 тысячи рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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