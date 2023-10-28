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Рост заработных плат зафиксировали в Иркутской области

Аналитики hh.ru выяснили, как изменились предлагаемые зарплаты в Иркутской области за последние девять месяцев. По данным исследователей, они выросли. Результаты есть у SIA.RU.

По итогам сентября средняя предлагаемая зарплата в Приангарье составила 51,9 тысячи рублей, что на 4% больше, чем в среднем по РФ за аналогичный период. В сравнении с январем 2023 года суммы, которые предлагают работодатели, увеличились на 6%.

Больше всего платят в Иркутской области в настоящее время в сферах добычи сырья, сельского хозяйства, строительства и недвижимости. Наиболее низкие зарплаты предлагают представителям направлений «Безопасность», а также «Туризм, гостиницы, рестораны».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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