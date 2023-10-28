Как возвращение уехавших россиян отразится на рынке труда

Основатель и президент портала SuperJob.ru Алексей Захаров уверен, что возвращение уехавших россиян никак не отразится на рынке труда. Основная причина дефицита кадров в другом.

– Большинство высококвалифицированных россиян, которые уезжали из России, они продолжали работать на местные компании и никуда с российского рынка не уходили, потому что жить на что-то надо. А низкоквалифицированных уехало настолько мало, что ими можно пренебречь. Так что это никак не отразится на рынке, – отметил Алексей Захаров.

Cегодняшний кризис кадров в стране он объяснил совпадением нескольких причин.

По его мнению, «основная – это демографическая яма, когда последние десять лет каждый год на рынок труда выходит примерно на 100 тыс. молодых людей меньше, чем было годом ранее», «потери от ковида (примерно минус миллион человек с рынка труда)», «СВО – это еще минус два миллиона человек с рынка труда (контрактники, мобилизованные и куда-то релоцировавшиеся)».

При этом эксперт считает, что не хватает «водителей, медсестёр, продавцов и строителей, и так будет всегда. Не хватает тех, кого больше».

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что дефицит кадров – это главный тормоз в развитии экономики страны. По данным Росстата, безработица держится на рекордном минимуме – 3%.