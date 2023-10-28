Аренда комнат подорожала в Иркутске

Подорожание аренды комнат зафиксировали в 55 российских городах, в том числе в Иркутске. Насколько выросли цены, сообщает SIA.RU со ссылкой на результаты исследования федерального портала «Мир квартир».

В среднем по всем городам России прирост с апреля составил 5,2%, средняя цена на аренду комнаты поднялась до 8,7 тысячи рублей в месяц. В частности, в Иркутске стоимость выросла на 1,9%, до 9,8 тысячи рублей.

В целом по стране за указанный период самый активный рост произошел в Новокузнецке – на 36,1%, Владикавказе – на 31,8%, а также Чебоксарах – на 25,8%.

Снизилась плата за аренду комнат больше всего в Кирове – на 9,3%, Мурманске – на 8%, Магнитогорске – на 5,1%.