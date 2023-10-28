Более полумиллиарда рублей компенсаций получили дольщики долгостроя в Иркутской области

В рамках восстановления прав граждан-участников долевого строительства на территории Иркутской области из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключён долгострой застройщика-банкрота ООО «БазисСтройИнвест» по улице Сергеева в городе Иркутске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Права граждан-участников долевого строительства ООО «БазисСтройИнвест» были восстановлены путём выплаты компенсаций в июле 2022 года. Денежные средства перечислены более 120 гражданам на общую сумму 532,5 млн рублей. Исключение из ЕРПО состоялось в связи с передачей проблемного объекта незавершённого строительства и обязательств застройщика-банкрота Фонду развития территорий.

– Восстановление прав обманутых дольщиков реализуется совместно Правительством Приангарья, региональным фондом защиты прав дольщиков и Федеральным фондом развития территорий. На начало января 2022 года в Иркутской области насчитывалось 18 проблемных объектов, сейчас их количество сократилось до девяти, будем продолжать работу по этим домам, – отметил первый заместитель Губернатора региона Роман Колесов.

В настоящее время выработаны механизмы восстановления прав обманутых дольщиков по шести оставшимся долгостроям. По данным объектам планируется выплата компенсаций при софинансировании Фонда развития территорий. Все они находятся в Иркутске, это пять объектов ООО «МолдРосс» по улицам Дыбовского и Сибирская, а также один объект ООО «Северный» по улице Радищева.

По трем объектам ООО «Домострой Профи» в городе Иркутске по Советскому переулку права обманутых дольщиков будут восстановлены в 2024 году, а до конца текущего года Правительством Приангарья совместно с Фондом развития территорий будет определен соответствующий механизм. Всего на реализацию мероприятий по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства в областном бюджете на 2023 год предусмотрено 529 млн рублей, на 2024 год – 700 млн рублей.