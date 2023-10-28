АТБ открыл новый розничный офис в Новосибирске

25 октября Азиатско-Тихоокеанский банк торжественно распахнул двери нового офиса в Новосибирске на улице Ватутина, 33. Отделение будет предоставлять полный комплекс услуг для физических лиц.

Новый офис АТБ стал третьим для Новосибирска, дополнив универсальное отделение на улице Кирова и Центр развития бизнеса на Каменской улице.

«Наш первый офис по обслуживанию розничных клиентов располагается на правом берегу, что было не всегда удобно для жителей другой части города. Локация на левой стороне Оби делает банк более доступным для работающих и проживающих здесь людей», – сказала Елена Лашина, директор АТБ по Омской и Новосибирской областям.

Отделение располагается рядом с крупной транспортной развязкой и в непосредственной близости от станции метро «Площадь Маркса». Для клиентов предусмотрены парковочные места.