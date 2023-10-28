Альфа-Банк в шестой раз стал лучшим банком для премиальных клиентов

Альфа-Банк шестой год подряд возглавил рейтинг премиального банковского обслуживания Frank Premium Banking Award 2023. Кроме того, у Альфа-Банка награда за лучший премиальный сервис.

Эксперты отметили широкий выбор преимуществ для клиентов, выгодные условия, технологичность решений и высоко оценили работу премиум-менеджеров. Рейтинг составлен на основе ежегодного исследования рынка премиального банковского обслуживания аналитической компании Frank RG.

Ранее банк предложил клиентам Альфа-Премиум новые инструменты: выгодные условия для накоплений, технологичные решения — платёжные кольца и стикеры, выбор любимых категорий для повышенного кэшбэка, кредитную карту для премиальных клиентов и многое другое.