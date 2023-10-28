Примсоцбанк сообщил режим работы 4-6 ноября 2023 года

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» сообщил режиме работы в праздничные дни:
- 03 ноября – предпраздничный день, сокращен на 1 час;
- 04 и 05 ноября – выходные дни, обслуживание физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляется;
- 06 ноября – обслуживание клиентов производится по режиму субботы.
– Банкоматы, терминалы, а также круглосуточные зоны самообслуживания работают в обычном режиме, – говорится в сообщении банка.
Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02. Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.