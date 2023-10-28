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Примсоцбанк – в ТОП-20 по упоминаемости в СМИ

Примсоцбанк занял 20 место по упоминаемости в СМИ в медиарейтинге российских банков за сентябрь 2023 года, сообщает портал Finmarket. По охвату аудитории банк занял 38 место.

Упоминания в СМИ – общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определенный период.
Охват аудитории – среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.

Самыми растиражированными в сентябре 2023 года стали новости банка о запуске акции «Ипотечный БУМ», обновлении условий по кредиту «Акционный», и снижении комиссии за обслуживание карт Union Pay.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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