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НРА повысило рейтинг Реалист Банка до уровня «ВB-|ru|», прогноз «стабильный»

Национальное Рейтинговое Агентство повысило кредитный рейтинг АО «РЕАЛИСТ БАНК» до уровня «ВB-|ru|» по национальной рейтинговой шкале с прогнозом «стабильный», что предполагает высокую вероятность сохранения текущего рейтинга в среднесрочной перспективе.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено положительной динамикой капитала, улучшением показателей рентабельности и ликвидности, а также профиля бизнес-рисков. Агентство отмечает, что банк реализовал большинство озвученных планов по развитию бизнеса, в том числе «нишевых» продуктов, что нашло отражение в финансовых показателях.

«Эксперты агентства высоко оценили высокие показатели рентабельности, операционной эффективности и ликвидности, а также систему корпоративного управления, в том числе качество экспертизы по ключевым направлениям и продуктам», - прокомментировал Председатель Правления Реалист Банка Владимир Эльманин.

Основными направлениями деятельности банка являются: лизинг для клиентов МСБ и автокредитование, факторинг, выдача гарантий для участников госзакупок, а также конверсионные операции и обслуживание физических и юридических лиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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