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ПСБ, «S+Консалтинг» и Главгосэкспертиза России заключили соглашение в сфере развития строительного консалтинга

ПСБ, компания «S+Консалтинг» и Главгосэкспертиза России договорились о сотрудничестве в сфере развития строительного консалтинга. Стороны планируют проводить инжиниринговый, стоимостный и технико-экономический анализ инвестиционных проектов, реализуемых при участии банка. 

Отдельным пунктом совместной работы станет создание новых продуктов и сервисов. Группа ПСБ планирует оказывать услуги по подготовке технико-экономического обоснования реализации инвестиционных проектов, которые будет курировать компания «S+Консалтинг». Также в рамках соглашения стороны собираются проводить регулярное обучение сотрудников для повышения экспертизы анализа инвестиционных проектов.

«Стратегическое партнерство позволит сделать новый шаг в развитии строительного консалтинга и технологического аудита в Группе ПСБ. Работа с динамично развивающимися инвестиционными проектами обеспечит повышение экономической эффективности строительства и улучшение качества жизни покупателей недвижимости. Важным пунктом совместной работы станет развитие единой базы аналогов строительных объектов. Такая площадка организована для проведения оперативной стоимостной оценки инвестиционных проектов и повышения качества формирования отчетности за счет объединения IT-продуктов Главгосэкспертизы России и цифровой платформы для мониторинга процесса строительства S+», - сообщил Алексей Назаров, вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ. 

«Главгосэкспертиза России видит важной областью в совместном сотрудничестве направление по инжинирингу и экспертному консалтингу при оказании инжиниринговых и других услуг в инвестиционно-строительной деятельности. Они имеют конечной целью получение наилучших результатов от капитальных вложений или иных затрат, связанных с реализацией инвестиционно-строительных проектов», - отметил Игорь Садовский, руководитель проектов Инжинирингового центра Главгосэкспертизы России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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