Солид Банк выступил генеральным партнёром Международной Конференции о российско-китайском экономическом сотрудничестве

26 октября 2023 года при поддержке АО «Солид Банк» в Правительстве Приморского края (Владивосток) состоялась Международная научно-практическая конференция «Российско-китайское экономическое сотрудничество: практические аспекты правового регулирования».

Организаторами конференции выступили: Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», министерство государственно-правового управления Приморского края, Союз «Торгово-промышленная палата Приморского края», Юридическая школа ДВФУ, Генеральное Консульство КНР во Владивостоке, генеральный партнер мероприятия - АО «Солид Банк».

Цель Конференции - заложить основы для дальнейшей успешной реализации совместных инвестиционных проектов дружественных стран.

«Солид Банк уделяет большое внимание всем проектам, связанным с российско-китайским сотрудничеством. Близость темы для Банка определяется не только государственной направленностью на Восток. Головной офис Банка находится во Владивостоке, и исторически Солид Банк начал отсчет своей истории именно здесь – на Дальнем Востоке. Поэтому, безусловно, то, что важно и интересно бизнесу и клиентам, с которыми мы работаем, для которых и вместе с которыми мы создаём наши продукты, то интересно и нам. И Солид Банк, конечно, поддерживает любые мероприятия, помогающие развитию. Не случайно слоган банка «Помогаем достигать цели и осуществлять мечты», - комментирует Игорь Возисов, Председатель Правления АО «Солид Банк».

Как отметил, Дмитрий Маркиза, заместитель председателя Правительства Приморского края – ключевой целью проводимой конференции является формирование базовых основ в понимании особенностей правовых систем России и Китая применительно к складывающейся практике взаимного делового сотрудничества у представителей бизнеса и юридического сообщества.

На мероприятии также выступили с приветственным словом: председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, председатель Совета Ассоциации юристов России, Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников, Генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань, директор Юридической школы Дальневосточного федерального университете Вячеслав Гаврилов, президент Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края» Борис Ступницкий и начальник Центра юридических услуг по сотрудничеству с Россией при Муданьцзянском муниципальном Бюро юстиции Ван Сяобо. Такое разнообразие значимых лиц говорит о высокой важности состоявшейся Конференции.