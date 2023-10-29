«Цифра банк» повысил ставки по вкладам с 27 октября

«Цифра банк»* с 27 октября 2023 года повышает процентные ставки по двум вкладам для физических лиц в российских рублях.

Максимальная ставка по вкладу «Основной» увеличена с 7,00% до 9,00% годовых – для клиентов, ранее размещавших вклад или имеющих вклад в «Цифра банк» на дату размещения. Для остальных клиентов ставка увеличена с 6,80% до 8,80% годовых. Минимальная сумма размещения не изменилась и составляет 100 тыс. рублей. Вклад открывается на 395 дней, предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

По вкладу «Максимальный», срок размещения по которому составляет 730 дней, максимальная ставка повышена с 8,80% до 10,30% годовых – для клиентов, ранее размещавших вклад или имеющих вклад в банке на дату размещения суммой свыше 1 млн рублей. В случае, если сумма предыдущего или текущего вклада менее 1 млн рублей, ставка увеличена с 8,70% до 10,20% годовых. Для остальных клиентов с суммой вклада свыше 1 млн рублей ставка составит 10,10% вместо 8,60% годовых, менее 1 млн рублей – 10,00% вместо 8,50% годовых. По вкладу «Максимальный» предусмотрена ежемесячная капитализация процентов.

Ранее «Цифра банк» уже повысил процентные ставки по трем вкладам Private Banking.

С более подробной информацией по тарифам можно ознакомиться на сайте банка по ссылкам:

* «Цифра банк» - коммерческое наименование ООО «ФФИН Банк» (Банк «Фридом Финанс»)