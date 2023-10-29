Новости

Комсомольский проспект открыли в Усолье-Сибирском после реконструкции

Реконструкция Комсомольского проспекта практически завершилась в городе Усолье-Сибирском Иркутской области – ремонт длился 2 года. Подробности рассказал мэр Максим Торопкин.

«Общая протяженность дороги составляет более двух километров. За двухгодичный период строители отремонтировали все инженерные сети, дорожное полотно», – сообщил градоначальник.

В рамках проекта обновлено и освещение, установлены новые фонари, обустроены удобные пешеходные дорожки. Подрядчику осталось установить дорожные знаки и ограждения. В настоящее время проезд по улице открыт.

В следующем году будет выполнено благоустройство прилегающих территорий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
Финпланирование для бизнеса. Юлия Сагдеева о том, как держать компанию в финансовом ресурсе
Роман Буркало: «Если зарабатываю я, зарабатывают все»
«Нужно стремиться быть лучшими». Предприниматель Александр Горин – о мечте, команде и «концепции ежа»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес