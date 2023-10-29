Комсомольский проспект открыли в Усолье-Сибирском после реконструкции

Реконструкция Комсомольского проспекта практически завершилась в городе Усолье-Сибирском Иркутской области – ремонт длился 2 года. Подробности рассказал мэр Максим Торопкин.

«Общая протяженность дороги составляет более двух километров. За двухгодичный период строители отремонтировали все инженерные сети, дорожное полотно», – сообщил градоначальник.

В рамках проекта обновлено и освещение, установлены новые фонари, обустроены удобные пешеходные дорожки. Подрядчику осталось установить дорожные знаки и ограждения. В настоящее время проезд по улице открыт.

В следующем году будет выполнено благоустройство прилегающих территорий.