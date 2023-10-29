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Сын экс-депутата заксобрания Иркутской области стал жертвой мошенников

Мошенники обманули 16-летнего сына бывшего депутата законодательного собрания Иркутской области Евгения Бакурова – молодой человек отдал им 130 тысяч рублей, пишет Life.

По данным издания, юноша хотел приобрести модные вещи от брендов, которые покинули отечественный рынок. Поставщика он нашел через рекомендации в Youtube. У торговца парень приобрел вещи на крупную сумму.

Подростку сказали ждать три месяца, поскольку посылка якобы идет из Китая. Спустя время вещи не пришли, и покупатель стал выяснять, где его товар. Сначала продавец сообщал про задержки, а потом перестал выходить на связь. Парень понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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