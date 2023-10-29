В Москве открыли мемориал автору пьесы «Любовь и голуби» из Иркутской области

Памятную доску жителю Иркутской области, сценаристу, автору легендарной пьесы «Любовь и голуби» Владимиру Гуркину открыли в Москве, об этом сообщили в министерстве культуры Приангарья.

Фото минкультуры РФ

Доску разместили на стене дома, в котором долгие годы жил и работал драматург. Здание расположено недалеко от театра «Современник». Именно здесь в 1982 году пьеса была впервые поставлена, и именно эта постановка вдохновила Владимира Меньшова снять знаменитую картину.

Мемориал был открыт на средства пожертвований. Участие в благотворительном сборе принял коллектив Черемховского драматического театра имени Гуркина. На торжественной церемонии открытия присутствовали члены семьи драматурга, а также известные артисты Сергей Гармаш и Николай Чиндяйкин.