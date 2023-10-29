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В Москве открыли мемориал автору пьесы «Любовь и голуби» из Иркутской области

Памятную доску жителю Иркутской области, сценаристу, автору легендарной пьесы «Любовь и голуби» Владимиру Гуркину открыли в Москве, об этом сообщили в министерстве культуры Приангарья.

<p>Фото минкультуры РФ</p>

Фото минкультуры РФ

Доску разместили на стене дома, в котором долгие годы жил и работал драматург. Здание расположено недалеко от театра «Современник». Именно здесь в 1982 году пьеса была впервые поставлена, и именно эта постановка вдохновила Владимира Меньшова снять знаменитую картину.

Мемориал был открыт на средства пожертвований. Участие в благотворительном сборе принял  коллектив  Черемховского драматического театра имени Гуркина. На торжественной церемонии открытия   присутствовали члены семьи драматурга, а также известные артисты Сергей Гармаш и Николай Чиндяйкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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