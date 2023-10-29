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Торговый комплекс Voyage в центре Иркутска продадут за 120 млн рублей

В Иркутске продают торговый центр Voyagе, расположенный в самом сердце города Иркутска на улице Ленинa, 46. Цена  почти 120 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Объект имеет площадь 1,8 тысячи квадратных метров, отдельный вход, парковочную зону, готовые торговые площади, расположен на первой линии у дороги.

По данным 2ГИС, в настоящее время торговый центр не работает. Прежде он функционировал каждый день с 10:00 до 19:00. Как сообщил продавец, ТЦ подойдет как для торговли, так и для заведения общепита.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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