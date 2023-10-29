Торговый комплекс Voyage в центре Иркутска продадут за 120 млн рублей

В Иркутске продают торговый центр Voyagе, расположенный в самом сердце города Иркутска – на улице Ленинa, 46. Цена – почти 120 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Объект имеет площадь 1,8 тысячи квадратных метров, отдельный вход, парковочную зону, готовые торговые площади, расположен на первой линии у дороги.

По данным 2ГИС, в настоящее время торговый центр не работает. Прежде он функционировал каждый день с 10:00 до 19:00. Как сообщил продавец, ТЦ подойдет как для торговли, так и для заведения общепита.