Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев показал, как отпраздновал день рождения

Сегодня свой 57-й день рождения отмечает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. О том, как прошел праздник, именинник рассказал и показал в своем телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева

«Сегодняшний день провожу в кругу семьи и детей. Вот уже 9 лет мой день рождения – это детский праздник. Сегодня ровно 9 лет исполнилось моей доченьке Элине. Так что идеальный день рождения сейчас – это когда много детей, шариков, игр. Как сегодня. И это настоящее счастье», – поделился губернатор.

Также он выразил благодарность всем людям за поздравления и теплые пожелания. «Ваши слова – для меня настоящий подарок и наивысшая оценка моей работы», – резюмировал политик.