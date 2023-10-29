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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев показал, как отпраздновал день рождения

Сегодня свой 57-й день рождения отмечает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. О том, как прошел праздник, именинник рассказал и показал в своем телеграм-канале.

<p>Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева</p>

Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева

«Сегодняшний день провожу в кругу семьи и детей. Вот уже 9 лет мой день рождения – это детский праздник. Сегодня ровно 9 лет исполнилось моей доченьке Элине. Так что идеальный день рождения сейчас – это когда много детей, шариков, игр. Как сегодня. И это настоящее счастье», – поделился губернатор.

Также он выразил благодарность всем людям за поздравления и теплые пожелания. «Ваши слова – для меня настоящий подарок и наивысшая оценка моей работы», – резюмировал политик.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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