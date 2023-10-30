В Иркутской области 92% пациентов с инсультом доставляют в профильные отделения

Это на 5% выше, чем в прошлом году.

В регионе увеличивается количество операций с применением современных методик лечения пациентов с ишемическим инсультом. В Приангарье работает девять первичных сосудистых отделений и три региональных сосудистых центра. Об этом рассказали специалисты областного минздрава накануне Всемирного дня борьбы с инсультом, который отмечался 29 октября.

– По ключевым показателям федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», входящего в национальный проект «Здравоохранение», прежде всего, важен показатель – ранняя доставка пациента в профильное отделение, который не доложен превышать первые 4,5 часа. Сегодня в Иркутской области профильная доставка проводится в 92% случаев, это на 5% выше, чем в прошлом году. Используется санавиация и санитарный транспорт. Столь высокий процент объясняется тем, что информационная работа имеет свой эффект и граждане с симптомами инсульта обращаются за медицинской помощью своевременно, – отметила главный внештатный специалист-невролог минздрава Иркутской области Наталья Бурдуковская.

Специалисты напомнили, что при обнаружении у человека нарушения речи, зрения, двигательных функций следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Руководитель регионального сосудистого центра иркутской областной клинической больницы Иван Коробейников подчеркнул, что в Иркутской области применяют современные эффективные методики лечения ишемического инсульта: тромболизис и тромбоэкстракцию. Тромболизис применяется в первые 4,5 часа после инсульта и позволяет растворить тромб. Внедрение метода тромбоэкстракции увеличило «терапветическое окно» до 24 часов. Тромб удаляют механически – через прокол артерии специальными инструментами.