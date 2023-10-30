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SuperJob: 77% иркутян выступили против привлечения несовершеннолетних к работе на вредных и опасных производствах

Депутаты Татарстана подготовили поправки к Трудовому кодексу РФ, согласно которым несовершеннолетним в возрасте 16—17 лет будет разрешено трудиться на производствах с вредными и/или опасными условиями труда. 3 из 4 иркутян против подобного законопроекта, показал опрос SuperJob, в котором приняли участие представители экономического населения, в том числе родители детей 16—17 лет.

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Инициатива депутатов не нашла поддержки у иркутян: 77% против привлечения несовершеннолетних к труду на вредных и опасных производствах. Основные доводы касаются здоровья и безопасности: «Дети и так слабые, часто болеют, и тем более невнимательные»; «Нечего молодым калечить себя, учитывая их мозги в этом возрасте»; «Вредные производства — это перебор. Неокрепший организм, рано начнут болеть, а им ещё детей рожать!»

Поддержал законопроект только каждый девятый (11%): «Раньше дети трудились наравне со взрослыми, потому инфантильности не было».

Чем старше иркутяне, тем больше среди них противников инициативы: 64% среди горожан до 34 лет (они чаще других затрудняются с оценкой законопроекта) и 81% среди граждан от 45 лет. Больше всего же негативных отзывов поступило от родителей детей 16—17 лет: 84% из них категорически против привлечения несовершеннолетних к работе на производствах с вредными и/или опасными условиями труда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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