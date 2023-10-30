Семь лет в партнёрстве с БРИФом

В этом году международный Байкальский риск-форум прошёл в седьмой раз. Сбер все эти годы является его стратегическим партнёром. Эксперты Сбера активно участвуют в работе всех секций форума, делятся своим опытом и получают новый от других партнёров мероприятия. «Для нас это важно, потому что всё, что связано с рисками и ESG-повесткой – это приоритетные направления нашей работы. Кроме этого, на площадке БРИФа обсуждается большой спектр вопросов, связанных с экономикой Иркутской области», – пояснил Газете Дело председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.

«Командой гораздо легче решать любые проблемы»

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

– БРИФ – это всегда очень активная деловая площадка, на которой рассматривается полезная повестка. На БРИФ’23 мы говорили об устойчивом развитии, экологической безопасности, о работе с бизнесом, его финансовой и кибербезопасности. Важно, что речь шла о разных кластерах: малом, микро, среднем и крупном бизнесе, а также о проблемах, которые есть и на уровне нашего региона и во многих других российских регионах. И обсуждение этих проблем показывает, что их можно решить только когда есть здоровая, качественное сотрудничество власти, бизнеса, финансовой сферы, банков.

Этот тезис подтверждается на практике уже несколько лет. Ранее на площадке БРИФа Сбер подписал ряд соглашений с властью и бизнесом Иркутской области, и мы идём по их практическому выполнению. Ни один из этих документов не «завис» и не потерялся. Мы их успешно реализуем с помощью существующих инструментов. Это и частно-государственное партнёрство, и софинансирование различных проектов. Решение каких-то глобальных проблем несколькими корпорациями в рамках одного договора – хороший пример того, что командно гораздо легче решать любые проблемы, Думаю, это главный тезис, характеризующий итоги нашей совместной работы.

«У Сбера есть большие возможности помочь устойчивому развитию территорий»

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка Сбербанка:

– В этом году мы говорили об итогах пятистороннего соглашения между правительством Иркутской области, АО «ИНК-Капитал», ПАО Сбербанк, администрациями города Усть-Кут и Усть-Кутского района по устойчивому развитию территории, которое было подписано на площадке БРИФ в 2022 году. Наша часть соглашения заключается в развитии социального бизнеса — мы являемся очень активными участниками этого процесса и за счёт нашего волонтёрского движения проводим субботники, реализуем различные проекты по посадке деревьев.

Мы продолжаем вести большой блок, связанный с финансовой грамотностью населения, который рассчитан на учащихся школ. Кроме этого, мы активно работаем с пожилыми людьми, которым тоже нужны дополнительные финансовые знания.

Мы взяли на себя ещё один большой блок, касающийся развития предпринимательства, и этот вопрос тоже активно обсуждался на БРИФ’23. Крупные предприятия формируют базу для роста субъектов малого и среднего предпринимательства, но им нужна помощь. Причём, не только с точки зрения финансирования, но и понимания того, какие сейчас существуют программы поддержки, где они могли бы получить обучение, а у Сбера есть большие возможности помочь субъектам МСП именно в профессиональном становлении. Мы готовы помогать в поиске лучших решений по финансированию, в том числе с привлечением федеральных и региональных субсидий.