Только 5% иркутян мечтают работать с директором-звездой

Является ли медийность начальника преимуществом при трудоустройстве, и готовы ли соискатели прикладывать дополнительные усилия, чтобы попасть на работу к такому руководителю?

Оказалось, что только 5% сибиряков, в том числе из Иркутской области, отдадут предпочтение работе в команде с известным руководителем, который у всех на слуху (в целом по стране таких – 6%). Однако, большинство соискателей (85%) при выборе работы не обращает внимание на то, медийный их будущий начальник или нет. Еще 10% считают известность руководителя скорее «минусом», они точно не хотят работать с шефом-звездой. Таковы результаты опроса hh.ru.

Любопытно, что в разрезе профсфер известность руководителя выше остальных оценивают представители сферы производства (12% из них), а не захотят работать с таким чаще соискатели из сферы транспорта (16%), финансов и бухгалтерии (15%).

Среди тех, кто отдает предпочтение начальникам-звездам, в качестве преимущества отмечают, что у таких можно многому научиться (52%), познакомиться через них с полезными людьми (42%), а также же говорят о том, что такие руководители могут позитивно повлиять на будущую карьеру своих подчинённых (25%). Еще 14% отвечают – это престижно, а 7% тоже мечтают стать медийными.

Респонденты, которые не желают работать в команде медийного руководителя, аргументируют это тем, что те мало уделяют времени сотрудникам (47%), страдают звездной болезнью (37%), еще 29% говорят, что за каждую ошибку начальника приходится отчитываться команде (29%), 19% чувствуют себя неуверенно с такими руководителями, 14% считают их плохими профессионалами, а 6% честно признаются, что будут завидовать.