Платить налоги со SberPay — быстрее и удобнее

Сбер и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика — и система автоматически переведёт вас в приложение СберБанк Онлайн. Останется только подтвердить в нём оплату.

При необходимости можно изменить счёт списания средств, если не подойдёт тот, что установлен по умолчанию. Вручную вносить данные карты не нужно. Провести платёж помогает ЮKassa — сервис финтех-компании ЮMoney.

Сергей Шубочкин, и.о. директора Дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

«Сезон налоговых платежей уже стартовал. Мы подготовились и сделали процесс оплаты максимально простым и удобным. Всё автоматизировано, поэтому теперь невозможно ошибиться при вводе цифр и реквизитов карты. Для пополнения вашего единого налогового счета необходимо совершить всего два действия: нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика и подтвердить платёж в банковском приложении».