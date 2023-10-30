Два проекта ИНК признаны лучшими на премии InterComm 2023

Это программа «Вуз-Завод» и проект «Как мы «строим».

Программа «Вуз-Завод», которая предусматривает подготовку специалистов для компании еще на этапе обучения в университете, названа «Проектом года» на главной отраслевой премии по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре — InterComm 2023. Этой наградой отмечают проект, который больше всего вдохновил и удивил членов жюри.

Программа «Вуз-Завод» рассчитана на студентов 3–4 курсов. Проект, предусматривающий изучение образовательных дисциплин и корпоративных модулей ИНК, направлен на популяризацию рабочих и инженерных профессий, а также вовлечение будущих кадров в корпоративную культуру компании.

Еще один проект ИНК — «Как мы «строим» Иркутский завод полимеров в медиапространстве» — занял первое место в специальной отраслевой номинации «InterComm in Mining». Это проект по продвижению завода, который компания возводит в Усть-Куте.

Реализация медиапроекта продолжится. Так, в ноябре в кинотеатрах Иркутской области состоятся бесплатные показы фильма «Мегастройка Восточной Сибири» о строительстве Иркутского завода полимеров. В Иркутске и Усть-Куте на премьерных показах состоятся встречи с руководством завода и ИНК, где все желающие смогут задать свои вопросы о предприятии и работе в компании.

Помимо ИНК, которая в этом году впервые участвовала в InterComm, за награды премии боролись Сбер, Яндекс, Тинькофф, Росатом, РЖД, СИБУР и другие федеральные компании.

Премия InterComm – ежегодная отраслевая премия в России и СНГ, посвящённая внутренним коммуникациям и корпоративной культуре. InterComm выбирает лучшие проекты по формированию корпоративной культуры, построению бренда работодателя, корпоративным медиа, реализации маркетинговых и антикризисных программ, оценивает личные и командные достижения специалистов в области коммуникаций.

В 2023 г. на премию было подано 242 проекта в 17 номинациях. В шорт-лист прошли 114 проектов. В экспертное жюри входит более 50 руководителей коммуникационных подразделений крупнейших компаний.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – независимый производитель углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). В Усть-Куте ИНК реализует проект, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке сырья, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников – 16 тыс. чел.